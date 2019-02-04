平保（2318）收市後公布，今年第三季盈利318.9億元（人民幣，下同），按年升49.7%；首3季盈利則錄得1295.7億元，按年升63%；收入9704.82億元，按年增長16.7%。

截止9月底，集團個人客戶數超過2億，較年初增長9.5%；互聯網用戶量5.94億，較年初增長10.4%；而首三季集團新增客戶數達到2,972萬，當中1158萬來自集團五大生態圈的互聯網用戶。

分部業務方面，壽險及健康險業務營運利潤按年增長30.5%；新業務價值588.05億元，年增4.5%，新業務價值率提升5.3個百分點至48.1%。平安產險首三季營運利潤142.54億元，按年大幅增加75.5%，實現原保險保費收入1968.75億元，按年增幅8.7%，綜合成本率96.2%。

另外，首三季保險資金投資組合規模達到3.03萬億元，較年初增長8.6%，期內保險資金投資組合年化淨投資收益率4.9%；平安銀行實現營業收入1029.58億元，年增18.8%，淨利潤236.21億元，增長15.5%。資產管理業務淨利潤90.23億元，按年下跌18.9%，主要受其他資產管理業務因投資項目退出規劃與節奏不同而出現的利潤波動，以及部分投資資產計提減值的影響。

平保同日亦宣布一連串人事調動，孫建一辭任執董、資深副董事長及常務副總經理職務，由總經理任匯川接任副董事長、蔡方方及黃寶新任副總經理，蔡方方同時不再出任執董。此外，因任匯川調任副董事長，總經理一職由謝永林接替。至於孫、蔡的執董空缺，則由謝永林與陳心穎出任。

平保今日收報94.55元，升0.69%。