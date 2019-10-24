中海油（0883）公布第三季數據，油氣銷售收入約483.4億元人民幣，按年上升0.8%，平均實現油價為60.89美元/桶。實現總淨產量124.8百萬桶油當量，同比上升9.7%。資本開支達到約人民幣195.3億元，按年上升27.9%。

期內油氣銷售收入上升0.8%，主要原因是產量上升抵消實現價格的下降。其內，平均實現油價按年下降14.9%，與國際油價走勢基本一致；平均實現氣價為5.70美元/千立方英尺，按年下降8.8%，主要原因是實現價格較低的氣田產量佔比上升。

實現總淨產量當中，中國海域淨產量達80.2百萬桶油當量，同比上升8.9%，主要原因是新項目投産帶來産量增長；海外，淨產量44.6百萬桶油當量，同比上升11.2%，主要原因是Egina及Appomattox項目的投産帶來產量的增長。期內共獲得3個新發現，並有19口評價井獲得成功，計劃年內投産的6個新項目中，3個已投產。

資本開支上升，主要原因是工作量同比大幅上升。

中海油收市報12.06元，升1.3%。

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