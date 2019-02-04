港股跟隨圍高開，收市守住10天線，兩隻上市新股先升後跌，大市成交第二日少過690億。恒指今早高開84點後，全日保持上升，最低升25點後升幅擴大至多243點，收市升231點或0.87%，報26797點，成交金額686億元，較昨日減少0.8%；國指升81點或0.78%，報10532點。

瑞聲（2018）保持反彈，收市升3.94%，收報48.8元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）則跌2.33%，收報25.15元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.06%，收報61.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；騰訊（0700）跌0.31%，收報319元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

兩隻新股春城熱力（1853）、向中國際（1871）同樣先升後跌，春城熱力開市後曾升4.2%，高見2.45元，其後轉跌最多8.5%，收市跌6.8%，報2.19元，成交金額1.59億元。而向中國際則先急升15%，其後一路向下，並以全日低位0.87元收市，較招股價跌32%，成交2.07億元。

昨日升近兩倍後倒跌的快餐帝國（1843）今日再跌11.4%，收報0.54元。其他近期上市的新股亦下跌，國際永勝集團（8441）跌9.8%，莊臣控股（1955）跌5.4%。

近期二手成交上升，本地地產股表現向上。恒地（0012）升1.06%，收報38元；新地（0016）升0.09%，收報115元；新世界發展（0017）升1.65%，收報11.12元；長實集團（1113）升0.95%，收報53.35元；信置（0083）升1.81%，收報12.38元。

港銀股亦上升，恒生（0011）升1.27%，收報167.6元；匯控（0005）升1.06%，收報61.85元；中銀香港（2388）升0.56%，收報27.1元。

蘋果股價再創新高，刺激蘋果供應商瑞聲反彈，另一手機設備股舜宇（2382）亦升1.93%，收報116.3元。

金沙中國（1928）今早公布第三季表現，瑞銀指表現符預期，而摩通更指金沙中國是一個低風險投資機會，維持「增持」評級，目標價43.50元。金沙中國升2.54%，收報38.4元；另一賭股銀娛（0027）升2.26%，收報51.95元。

其他報道：

【本港經濟】港9月出口貨值跌7.3% 連跌11個月

【登陸三周年】Uber Eats：活躍餐廳升5成 港人愛飯多過麵

Hermes第三季亞太區收入增20% 本港情況見改善

【社會運動】Yahoo母企Verizon Media：港業務受輕微影響 無阻投資

【支援中小企】中小企營商指數歷史新低 促增電子申請BUD基金

【逃犯條例】新加坡金管局︰未見大量香港資金流入

【有片：埋身擊】離岸人民幣反覆向好

【A股收市】滬指兩連跌 收挫0.02%

【營商環境】香港營商環境上升一級 全球排第三

【打壓異議?】Google被指開發內部間諜工具 打壓員工異議

【有片：選股王】放寬按揭措施利好銀行股 呢隻有望反彈？

【專欄】李曉佳：小恩小惠 補不了港鐵提早收車