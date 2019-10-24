統計處公布，9月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌7.3%和10.3%。

繼8月份錄得6.3%的按年跌幅後，9月份商品整體出口貨值為3477億元，同比跌7.3%。同時，繼8月份錄得11.1%的按年跌幅後，9月份商品進口貨值為3793億元，較去年同期下跌10.3%。上月，本港錄得有形貿易逆差316億元，相等於商品進口貨值的8.3%。

今年首九個月，本港商品整體出口貨值同比跌4.6%，商品進口貨值下跌6.5%。期內，本港錄得有形貿易逆差3368億元，相等於商品進口貨值的10.3%。

經季節性調整的數字顯示，今年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值錄得0.4%的跌幅；商品進口貨值下跌2.1%。

政府發言人表示，9月份商品出口進一步減弱，按年跌幅有所擴大，原因是受環球需求疲弱及中美貿易摩擦在該月份升級所影響。輸往大部分主要市場的出口繼續表現欠佳。

展望未來，由於環球經濟放緩及各種不明朗因素，包括中美貿易關係的發展，對環球貿易往來所構成的壓力料會持續一段時間，香港商品出口的短期前景仍具挑戰。