奢侈品品牌Hermes第三季收入達17.3億歐元，好過預期的16.8億歐元，按年增長18%，自身增長亦達15%，高於預期的11.6%。該公司指，全數業務地區均錄得增長，亞太區銷售仍增長了20%。該公司財務總監Eric du Halgouet今日對媒體表示，儘管公司需要在本港今月示威期間需要關閉分店數天，但情況已見改善。

Eric du Halgouet則指出，在第四季首周的「出色」表示後，Hermes 未見在中國趨勢有所改變。加上北京早前削減了進口關稅及銷售稅，以促進國人在境內消費。

Hermes亦在中國增設了第26間分店及在去年開設了電商平台。

Eric du Halgouet又提到，在新系列的女士絲巾登場後，持續低迷的絲綢產品銷售正捲土重來。而男士頸巾亦增長快速，領帶則仍然不濟。

早前，LVMH亦交出好過市場預期的第三季業務，該集團同樣表示，本港固定成本高昂，長期動盪將影響集團本財年利潤，但香港是賺錢地區，是強大的商業中心，現時只是遇到一些困難，有信心香港將假以時日恢復。

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