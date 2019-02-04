擁有Yahoo、TechCrunch 等品牌的Verizon Media，其亞太區聯席董事總經理陳啟滔表示，今年初公司再次改名兼重組，希望更好結合科技及內容體驗，現時公司擁有超過30個品牌，掌握全方位渠道接觸消費者，隨着明年5G網絡來臨，相信集團所掌握的技術，可支援商業品牌推出各種創新營銷活動。問及近期香港事件有否影響渠道推廣收入，陳表示，香港業務受到溫和影響，但整體互聯網廣告持續向上，公司亦會繼續投資香港業務。

Verizon Media RYOT Studio EMEA 主管Mark Melling 表示，5G技術促進沉浸式內容體驗，包括虛擬實景及擴增實景，他解䆁，5G有助內容傳播外，亦有助製作室創作內容，例如可快速進行3D掃描，即時將真人轉化為虛擬卡通人物。Verizon Media 香港網絡媒體內容總監張慧儀表示，今年在香港推出虛擬網紅Yahwoo，未來會推出更多虛擬網紅角色。

記者：李哲毅

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