【支援中小企】中小企營商指數歷史新低 促增電子申請BUD基金
文章日期：2019年10月24日 15:45
生產力局及渣打今日聯合公布第四季香港中小企領先營商指數，由上一季的39大幅下跌至第四季的31.4，創指數創立以來新低，反映中小企面臨巨大挑戰。
數據亦顯示，5個分項指數全線下跌，當中營業狀況跌幅明顯。從行業分類看，三大行業分類指數按季均全線下跌至低於30，當中零售業跌幅最大，下跌7.2至27.3；製造業、進出口及貿易批發業指數則分別跌至29.3和29.9。
第四季領先營商指數調查於9月中下旬進行，共訪問801間本港中小企，雖然指數向下，但中小企對中美貿易摩擦看法較之前樂觀，逾半受訪企業已有應對措施，例如開拓新市場、減少投資等，有計劃及已開拓市場包括東南亞、大灣區及內地其他地市。同時，有86%受訪中小企認為，數碼科技是業務發展趨勢，但需要技術人才及資金方面的支援。
渣打（香港）大中華區高級經濟師劉健恆指，各項數據跌至歷史低位，預期第4季市況將不會明顯改善，要到明年上半年才會好轉。
生產力局首席創新總監張梓昌則表示，局方提供不同服務支援中小企，例如舉辦考察團及為申請政府基金的中小企提供建議。他指，今季「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（簡稱「BUD專項基金」）的申請數目較上季增長4成，相信加碼後申請數目還會上升，局方亦正向政府商議可以簡化申請程序、加快資金審批，例如增設電子申請方式。
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