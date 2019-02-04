港股今早隨美股高開84點後，半日全程保持上升，低位升25點，高位亦升171點，低位雖然跌穿10天線(26633點)，但半日收市仍可守穩其上，半日升124點或0.47%，報26691點，成交金額346億元；國指升63點或0.6%，報10514點。

昨日回吐的瑞聲（2018）今早反彈，半日升4.26%，收報48.95元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌1.13%，收報14元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升1.27%，收報6.37元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；騰訊（0700）未止跌，半日再跌0.69%，收報317.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

蘋果股價再創新高，刺激蘋果供應商瑞聲反彈，另一手機設備股舜宇（2382）亦升0.96%，收報115.2元。

金沙中國（1928）今早公布第三季表現，瑞銀指表現符預期，而摩通更指金沙中國是一個低風險投資機會，維持「增持」評級，目標價43.50元。金沙中國半日升0.8%，收報37.75元；另一賭股銀娛（0027）升0.98%，收報51.3元。

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