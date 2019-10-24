恒指升124點，收報26691點，成交金額346億元。美股對於遜預期的業績顯示出抵抗力，這往往意味市場對前景看法相對樂觀，亞洲股市普遍向好，美元兌日圓也站穩在108以上，反映市場風險胃納偏好。港股今早亦收復昨日失地，有趣的是重磅股表現其實一般，如騰訊（0700）、友邦（1299）都一般，反而銀行股強勢，匯控（0005）業績前穩步上揚，恒生（0011）及中銀香港（2388）也不錯，內銀股升勢更佳，工行（1398）、建行（0939）分別升1.8%及1.27%。

匯豐將於下周一公布第三季業績，市場主要關注裁員、成本控制等措施進展，美國債息回升對集團的影響等。主流看法是偏淡，認為會再度出現成本增速快於收入的negative Jaws，同時信貸成本也會增長達到30%。但由於股價已回落至較低水平，市場憧憬會公布有新一輪10億美元回購計劃，為股價帶來短期支持。

至於其他本地銀行股，也明顯在政府放寬按揭成數後回升。過去兩周樓市成交明顯增加，特別是二手市場、樓價介乎600萬至1000萬元的物業，一個周末的成交量已是過去的一個月甚至數月的宗數。二手樓市雖是一個存量市場，但正常來說，新買家以較高按揭成數買入，也會推高全港按揭貸款餘額數字。與此同時，新盤同樣有方法受惠於按揭放寬措施，發展商也會積極推盤，未來3至6個月銀行新增貸款也會水漲船高。考慮到示威衝突次數有所減少，美國債息也止跌回穩，本地銀行股也有條件像零售股般開始築底甚至反彈。

筆者較傾向恒生（0011），只要能守住低位158元，有機會以雙底止跌後中長線回升。

張兆聰

明報首席評論員