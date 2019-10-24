香港零售及餐飲行業近日叫苦連天，多次刊登廣告請求業主減租不果。正當財政司長陳茂波周日在網誌透露，將推出第三輪紓困措施，尤其針對運輸、物流、旅遊、零售及餐飲等行業，一眾商戶即引頸以待。但顯然「天氣不似預期」，政府提出補貼運輸業燃料、更多政府場所減租半年等支援措施，真正對商戶的補助只是微乎其微。

外界原先盛傳港府資助港人120元購買機票，本以為政府竟出招吸引港人外遊，不要留港示威，但措施同樣落空，取而代之的是「旅行社現金獎勵計劃」，為旅行社接待的出、入境旅客提供100元及120元的資助，每間旅行社有500個資助名額，金額6萬元，合計將提供1億元的現金資助，計劃為期4個多月，由下月至明年3月底，預計最多涉及85萬名旅客。

資助出入境旅客 極少數受惠

先不提對零售、餐飲等行業有什麼實際幫助，從訪港遊客的數據計，其實只有極少數遊客可以受惠。根據旅發局去年的訪港旅客分析報告，所有國家的過夜旅客共有95%是自由行，只有5%是跟團來港，最高比例的是泰國，有一成人是透過旅行團訪港。原以為旅行團比例較高的中國內地，其實僅有4%遊客仍會跟團訪港。只有5%旅客受惠的措施，4個月內又能否撐起整個旅遊業，真正達至紓困作用？

交通不便 火鍋店須專車送客

對比起以上的小恩小惠，零售及餐飲業其實更關心港鐵（0066）關站、提早收車的情况何時告一段落。叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍曾指出，因為港鐵提早收車，晚市生意大減一半，消夜時段生意難做，員工上班或是客人出行都受影響。零售行業多次要求減租，香港零售管理協會主席謝邱安儀亦點名提到，港鐵關站令商戶只能提早關門，人流大為下跌，希望業主可共渡時艱。

其實不用多說，日常生活出行已感受到港鐵提早收車的不便。上環一間火鍋店本月初推新招吸客，只要提前一日預約就會安排免費專車送客人回家，根據其facebook專頁，店舖至少提供三輪以上的車輛接載客人，港島、九龍及新界都會「送客」，是否有助生意就不得而知，但說明了交通不便對餐飲業的影響，遠遠大於零售商，更要出策確保食客可平安回家。

雖然港鐵昨晚已推遲至11時收車，不過執筆時港鐵又宣布，機場快線九龍站、青衣站及博覽館站將於今日下午1時起暫停服務，再現香港版「特急」機場快線。

沒完沒了的封站、提早收車猶如「宵禁」，就算有再多小恩小惠，對零售及餐飲業幫助亦輕於鴻毛。

[李曉佳 財經澡堂]