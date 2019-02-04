港股今早高開84點或0.32%，報26651點，成交金額18億元；國指今早高開25點或0.25%，報10477點。

蒙牛（2319）升1.48%，報30.95元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌0.96%，報56.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.8%，報75.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；騰訊（0700）跌0.31%，報319元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

中生製藥（1177）公布，委任年僅24歲的謝承潤為公司執董及執行董事委員會成員。謝承潤為公司大股東兼首席執行長謝炳，以及執董兼副主席鄭翔玲夫婦的兒子，亦是公司主席謝其潤的弟弟。公告亦透露，他已離任內地人力資源公司「獵聘網」的北美首席執行官一職。中生製藥升0.37%，報10.84元

香港電訊（6823）以底價投得4.9吉赫頻譜，而數碼通（0315）及和電香港（0215）則未有參與今次競投。香港電訊開市報12.5元，升0.16%；數碼通開市報6.87元，無升跌；和電香港開市報1.42元，無升跌。

滔搏（6110）公布上市後首份中期業績，截至今年8月底上，上半年收入按年增加12.4%至169.6億元人民幣（下同），純利為14.7億元，按年上升21%，每股盈利0.2791元，派中期息0.12元。開市報10.1元，升3%。

美國原油庫存六週來首次下降，美國WTI期貨價格上漲2.7%。油股方面，中石化（0386）升0.22%，報4.6元；中石油（0857）升0.5%，報4.04元；中海油（0883）升0.84%，報12元。

金沙中國（1928）控股股東公布第三季業績，根據美國公認會計原則，金沙中國的淨收益總額2018年第三季減少2.0%至21.1億美元，而淨收入持平，為4.54億美元。經調整物業EBITDA為7.55億美元，與去年一致。金沙中國開市升0.67%，報37.7元