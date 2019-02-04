【開市焦點】港股ADR升51點 油價上升 金沙中國第三季EBITDA持平
文章日期：2019年10月24日 08:50
美股三大指數向上，升幅屆乎0.17%至0.28%，港股ADR亦升51點或0.19%，報26617點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.53%，折合報318.29元；匯控（0005）升0.87%，折合報61.73元；建行（0939）跌0.14%，折合報6.28元。
今日焦點股份可留意：
中生製藥（1177）公布，委任年僅24歲的謝承潤為公司執董及執行董事委員會成員。謝承潤為公司大股東兼首席執行長謝炳，以及執董兼副主席鄭翔玲夫婦的兒子，亦是公司主席謝其潤的弟弟。公告亦透露，他已離任內地人力資源公司「獵聘網」的北美首席執行官一職。
香港電訊（6823）以底價投得4.9吉赫頻譜，而數碼通（0315）及和電香港（0215）則未有參與今次競投。
滔搏（6110）公布上市後首份中期業績，截至今年8月底上，上半年收入按年增加12.4%至169.6億元人民幣（下同），純利為14.7億元，按年上升21%，每股盈利0.2791元，派中期息0.12元。
美國原油庫存六週來首次下降，美國WTI期貨價格上漲2.7%，留意油股。
金沙中國（1928）控股股東公布第三季業績，根據美國公認會計原則，金沙中國的淨收益總額2018年第三季減少2.0%至21.1億美元，而淨收入持平，為4.54億美元。經調整物業EBITDA為7.55億美元，與去年一致。
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