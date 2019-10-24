美股業績期，卡特彼勒因減產舉措受到市場歡迎而上升，而大摩上調蘋果目標價，刺激蘋果股價升至高的243.24美元。不過，德州儀器警告，因貿易緊張局勢讓客戶變得更謹慎，費城半導體指數下跌約2%。道指高開47點後，低位曾跌43點，高位升108點，最終仍保持上升。

道瓊斯工業平均指數收漲45點，升幅0.18%，報26833點。標普500指數收漲8點，升幅0.29%，報3004點。納斯達克綜合指數收漲15點，或0.2%，報8119點。

波音升1%，報340.5美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻23點，而NIKE跌3.4%，報92.32元，拖低道指22點。

科技股方面，蘋果收市報243.18元，升1.34%，谷歌母公司Alphabet收市報1257.63元，升1.32%，亞馬遜收市報1762.17元，跌0.2%，Facebook收市報186.15元，升2.08%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.12%，報395點。德國DAX指數收漲0.35%，報12798點；法國CAC 40指數跌0.08%，報5653點；英國富時100指數收漲0.67%，報7260點。