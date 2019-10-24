恒指昨跌219點，收報26,566點，成交金額681億元。美股受不利消息及業績一般影響，軟件股、半導體股、藍籌麥當勞、UPS等都受壓。亞洲股市偏軟，港股輕微高開後快速向下，騰訊（0700）跌2.3％成最大拖累，但其實全市幾乎各主要板塊全跌，強勢股表現尤其差勁。海螺（0914）第3季純利升10％符合預期，踏入第4季的傳統旺季，多地水泥價格紛紛上調，帶動股價向上。

環球股市仍在高位膠着，港股卻突然顯著轉差，全市下跌股份超過900隻。當前市况飄忽，但對中美貿易戰好消息沒有好反應，美國對中國3000億美元商品進行排除後，市况反而下跌，萬洲（0288）更瀉4％，這是一個熊訊號。但美股面對業績遜預期反應不算強烈，債息也沒有回落，歐美重啟量寬對當地股市都構成頗大支持。

昨日提及的本地零售股表現不俗，莎莎（0178）逆市升3.1％，利福（1212）也升1.9％。《金融時報》報道國家主席習近平會於明年3月前撤換特首，熱門人選為金管局前總裁陳德霖及前政務司長唐英年。報道指中央會待局勢平靜下來才換人，以免予人向暴力屈服的錯誤訊息。這可能是零售股炒上的一個誘因，但短期反彈可能也差不多，後市發展要看美國參議院通過《香港人權法》後的情况。

歐舒丹倘回至17元可小注收集

強勢股昨日進一步向下，安踏（2020）失守70元關口，美團（3690）跌穿90元；石藥（1093）及中生制藥（1177）也跌逾2％。績優的歐舒丹（0973）則大漲12.3％，集團上半財年按當地貨幣計收入按年增長約19％，單計第2季則增長26％。一來市况淡靜，二來歐舒丹也乏人問津估值較低，強勁增長自然吸引炒作。但要留意，動力很主要來自新收購的Elemis。里昂估計，若撇除該品牌的貢獻，次季收入增長為11％。由於昨日升幅大成交量多，短線應有整固，若回順至17元附近可小注收集碰運氣。

近期市場熱炒新股，昨日掛牌的快餐帝國（1843）出現過山車走勢，開市報1.19元，已較招股價0.65元高出83％，但初段更愈升愈有，最高見1.87元，升幅達到188％。但創出高位後的1小時，所有升幅就完全蒸發掉。全日交易量達5.7億股，是市場流通量2億股的1.85倍，差不多每一股股份都易手了兩次，非常投機。集團今年3月底止年度賺約2600萬港元，即使較招股價跌了6％，歷史市盈率仍達18.8倍，以一隻市值不足10億元的微型股來說相當昂貴。招股價已不廉宜，還要被拉升近2倍，欲賺快錢的散戶變成以40倍至60倍的高位接貨。雖然當前市場氛圍利好新股，但過度脫離基本因素的股份，還是避開為妙。

表現平穩 海螺可作收息股

海螺第3季業績符合預期，第4季加價憧憬強烈，股價向好。筆者近期嘗試去搜尋一些市值大、股息穩步增長的股份，以市值100億元以上、股息超過4厘、5年股息複合增長率超過10％，一如預期大部分都是內房股，而意外的則是海螺同樣上榜。集團股息增長強勁，由2015年度起，每股依次派息0.43元（人民幣‧下同）、0.5元、1.2元及1.69元。今年預測則達到1.91元。水泥業予人觀感是周期性，但由於區域合作限產保價，近年表現是穩中向好。過去兩年的快速增長已成過去，但未來表現仍可以平穩，會是收息股的其中一個好選擇。

[張兆聰 還看今朝]