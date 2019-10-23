內地「遠大系」公司之一長沙遠大住工（2163）將在港發行H股，明日起招股至下周二結束，定價9.68元至12.48元，每手300股，入場費3781.73元。公司總計發售1.22億股，香港公開發售佔10%，若採取中間定價，本次將可集資12.4億元。

遠大住工與內地遠大科技集團（旗下有遠大空調等業務）同屬一牌子，創始人亦為兄弟關係。遠大住工為內地裝配式建築服務提供商，收入來源主要為PC（即裝配式混凝土）構建製造、PC生產設備製造及施工承包。

遠大住工現時客戶有碧桂園（2007）、萬科、中國建築（3311）等內地開發商，去年公司錄得收入22.7億元人民幣（下同），按年升17%。毛利錄得7.3億元，按年升2.8%。公司全年利潤則按年飈升1.78倍至4.7億元，主要是去年曾出售附屬公司，以及失去於聯營公司重大影響力有關的收益大幅上升所致。

與標準混凝土不同，裝配混凝土並非於施工現場澆鑄，而是提前在工廠中以模具鑄好，再運輸前往工地。遠大住工現時旗下有85間聯合工廠，屬公司聯營公司性質，以進行上述工程。但過去3年聯營公司總計均錄得虧損，去年虧損更擴大41%至9832萬元人民幣。

公司執行董事兼總經理唐芬表示，旗下聯合工廠一般於投產後兩至三年才可錄得盈利，但多數聯合工廠屬去年及前年才投資設立，現時尚未投產。她表示，現時有6間聯營工廠於2018年度錄得盈利，相信今年數目可有大幅增加。

遠大住工在2016年中曾於內地新三板上市，但僅10個月就除牌，事隔兩年後公司採取A+H股來港上市。唐芬表示，未有選擇科創板主要是由於在香港上市的批核時間較為穩定，此外亦對香港金融市場有信心。

記者：馬迪帆

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