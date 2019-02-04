東亞銀行（0023）今宣布，與銀通、MasterCard、藍十字、八達通、經絡按揭及Price.com.hk建立策略聯盟，透過開放應用程式介面（API）互相合作，推動銀行服務數碼轉型，相關新服務將於11月起陸續推出，意味著開放API的第二階段工作即將展開。

金管局於去年7月已要求本地銀行分四個階段開放API，即允許第三方機構連接銀行的内部系統，其中首階段「查閲產品和服務資料」已於今年初展開，次階段「接受產品申請」則定於10月底前推出。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，透過開放API與第三方機構合作，能有效擴大銀行的客戶群網絡，加強產品與服務多元化，與客戶生活接軌。他又指，近兩年手機銀行客戶平均按年增長四成，當中數碼客戶更佔整體客戶一半，而超過八成的財務交易均透過自動化服務渠道進行，反映銀行數碼轉型的成效。

東亞銀行總經理兼個人銀行處主管黃妮妞表示，受銀行服務數碼化影響，近年整體新增客戶轉趨年輕化，對銀行服務生活化需求越來越多，同時亦有助帶動銀行中高端客戶按年有雙位數增長。她續指，按金管局要求，東亞將於11月開始實行第二階段的開放API服務，料年底前陸續推出服務。

八達通行政總裁張耀堂表示，跨平台、跨企業的合作將是未來的發展模式，是次合作主要是透過API轉介申請八達通增值服務，並能即時完成登記手續，簡化客戶增值流程，加快服務申請或激活時間，東亞客戶同時能以信用卡獎分即時增值八達通，方便快捷。

記者：溫藹紅

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