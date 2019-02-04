港股今早借中央傳聞會替換特首而跑贏ADR表現，輕微低開14點，不過市場對如何替換有懷疑，增加市場的不確定性，大市轉跌最多294點，低見26491點，跌穿10天線所在的26535點。A股收市後，外交部發言人華春瑩回應指，中央政府堅定支持林鄭月娥；該報道只是謠傳。恒指尾市一度再跌近26500點，收市跌219點或0.82%，報26566點，守住10天線，成交金額681億元，較昨日減少9.4%；國指跌75點或0.71%，報10451點。

工行（1398）升0.73%，收報5.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；萬洲（0288）跌3.99%，收報7.46元，是跌幅最大的藍籌；騰訊（0700）跌2.32%，收報320元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低59點。

換特首與否仍是未知之數，不過受近期示威影響的港鐵（0066）則表現反覆，高開1%後，最多曾倒跌1%，收市又倒升0.68%，收報44.35元。而商場股領展（0823）跌0.12%，收報83.9元；九龍倉置業（1997）跌1.45%，收報44.25元。而因傳與「福建幫」有關而有多間門店被破壞的優品360（2360）收市跌0.5%，報1.93元。

新股快餐帝國（1843）今早高開83%後，升幅曾擴大至188%，但其後蒸發全數升幅並倒跌最多12.3%，低見0.57元，收市報0.61元，較招股價0.65元，跌6.1%。

個別零售股有好表現。L’Occitane（0973）公布上半年撇除外幣換算影響的整體同店升1.7%，當中本港同店要跌19%、日本跌0.3%、美國跌4%、英國升2.7%、中國升5.7%。收市報17.9元，升12%。

政府以1億元現金鼓勵旅行社，東瀛遊（6882）曾升9.6%，高見0.57元，收市升3.8%，收報0.54元。

中國生物製藥（1177）公布，集團大股東兼首席執行長謝炳及執行董事兼副主席鄭翔玲夫婦，落實於昨日以餽贈形式，分別向兒子謝承潤無償轉贈4.5億股及22.5億股，分別相當於該集團3.57%及17.88%權益，合共佔該集團21.45%股權。中生製藥跌2.17%，收報10.8元，拖累另一藥股石藥（1093）亦跌2.07%，收報17.04元。

貿易相關股方面，申洲國際（2313）跌0.93%，收報106.2元；創科實業（0669）跌1.64%，收報57.05元；瑞聲（2018）跌3.59%，收報46.95元；舜宇（2382）跌1.38%，收報114.1元。

中海外（0688）首9個月合約銷售升28.2%，中海外跌2.09%，收報25.75元。潤地（1109）昨日宣布配股，今日仍未止跌，收市再跌1.65%，收報32.75元；碧桂園（2007）升0.19%，收報10.68元。

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