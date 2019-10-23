「無疾而終」是香港政府的暗黑工作指引，由當年董建華提出的「八萬五」，以至今年企圖以「暫緩」去平息反送中民怨，也反映政府做事從來不夠果斷，今期流行fact-check，對着港府其實更加需要fact-track，追溯政府「走數」、「反口」、「無口齒」的往績。

做管治，卿本要用新思維，奈何卻東施效顰。在解決土地供應一事，港府決策明顯缺乏周詳考慮，卻傾向聽取與中聯辦關係密切的民建聯的意見，濫用《收回土地條例》去「鬥地主」，侵犯私有產權。

林鄭在今次《施政報告》中「土地供應」一項提到，「聚焦地改劃私人土地作公營房屋發展，繼而行使公權收回私人土地作公共用途，是突破思維」，與一年前的說法及態度不同，是再一次企圖以經濟手段解決政治問題，愚蠢之極。

大部分香港人也心中有數，香港還有不少閒置土地資源，本土研究社提出過，2017年的棕土面積達1521公頃，當中444公頃於發展區內、54公頃屬具房屋發展潛力的用地，對香港政府來說也值得考慮。

而相比《收回》，坊間還有不少值得考慮的方案，當中不少方案民間也極力提倡。林鄭實在應該「入戲」一點，不要迷戀「大白象」，更應該做好自己，做好傳統發展模式，提升效率處理原本已規劃好的地皮。

建公屋，不能永恆成為藉口，讓政府任意妄為，侵犯私人財產，至少，政府也應該要解釋到，為甚麼要選甲地產商的農地，而不選其他人手上的農地，為甚麼是港資，而不是中資。

「無口齒」的下場就是政治報應，要知道現時政府的政治能量已盡失，用《收回》這種手法「逼害」地產商，只會惹來地產商的反感，為自己樹立更多敵人。而濫用《收回》的惡果，很可能在下一次特首選舉（補選？）出現報應，因為以地產商為首的商界，絕對有能力操縱逾百票，自然對這個1200人的遊戲，舉足輕重。

試想想，梁振英689票，林鄭777票，兩人距離落敗其實只有88票和176票；再考慮到建制派壟斷區議會所得到117票，很可能會在今屆拱手讓泛民，地產商所「控制」到的選票，會否因應《收回》苛政而有所轉軚，不會再盲撐「天子」？這絕對是一個中央、港府也應該深思熟慮的課題。

大灣區國舅

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