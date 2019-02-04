今早報道引述消息指北京將會替換(Replace)特首，刺激港股今早開市跌14點，跌幅較ADR少，不過其後市場質疑中央僅替換而沒有選舉過程，增加市場的不確定性，港股由最多升32點，轉為跌294點或1.1%，創近3周以來最大跌幅。恒指半日跌251點或0.94%，報26535點，成交金額370億元；國指跌84點或0.8%，報10442點。

工行（1398）升0.37%，收報5.48元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點。瑞聲（2018）跌3.7%，收報46.9元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.89%，收報321.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

早段曾因替換特首而高開的港鐵（0066），半日收市倒跌0.23%，收報43.95元；商場股領展（0823）跌0.42%，收報83.65元；九龍倉置業（1997）跌1.45%，收報44.25元。

地產股亦全線向下，恒地（0012）跌0.4%，收報37.7元；新地（0016）跌0.26%，收報115.1元；新世界發展（0017）跌0%，收報10.98元；長實集團（1113）跌1.49%，收報52.9元；信置（0083）跌0.81%，收報12.2元。

傳與「福建幫」有關而有多間門店被破壞的優品360（2360）據悉，集團旗下已有數間門店關門，或計劃在滿約後不續租，半日收市跌1%，報1.92元。

L’Occitane（0973）公布上半年撇除外幣換算影響的整體同店升1.7%，當中本港同店要跌19%、日本跌0.3%、美國跌4%、英國升2.7%、中國升5.7%。半日收市報18.18元，升14%。

政府1億元現金鼓勵予旅行社，東瀛遊（6882）曾升9.6%，高見0.57元，半日收市升7.6%，收報0.56元。

中國生物製藥（1177）公布，集團大股東兼首席執行長謝炳及執行董事兼副主席鄭翔玲夫婦，落實於昨日以餽贈形式，分別向兒子謝承潤無償轉贈4.5億股及22.5億股，分別相當於該集團3.57%及17.88%權益，合共佔該集團21.45%股權。中生製藥跌1.81%，收報10.84元，拖累另一藥股石藥（1093）亦跌2.41%，收報16.98元。

貿易相關股方面，申洲國際（2313）跌1.77%，收報105.3元；創科實業（0669）跌1.55%，收報57.1元；萬洲（0288）跌2.83%，收報7.55元；瑞聲跌3.7%；舜宇（2382）跌1.73%，收報113.7元。

其他報道：

【中美角力】美擬對華鋁電線電纜徵反補貼稅

【巨企上市】沙特阿美推遲IPO 或因需時確定基石投資者

【政府派錢】政府1億元現金鼓勵予旅行社 東瀛遊曾升近一成

【A股午市】三大指數向下 滬指收跌9點

【利益關係】David Webb發文 嘲政府運輸界支援措施

中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子

【紓困旅遊業】邱騰華上午召傳媒 報道指或推15美元機票補貼

【公司動向】浙商銀行A股發行價每股4.94元人幣

貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：明年不再來