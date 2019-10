政府昨日建議向運輸業界提供支援措施,有股壇長毛之稱的獨立股評人David Webb於Facebook發文,指摘箇中關係,表達要廢除公司票。

David Webb指,「壟斷的士、小巴的牌主投票選運輸業立法會議員,感謝政府對司機的資助,車主現在無需減車租。廢除公司投票。(Owners in the taxi & minibus licence cartels, who elect the Transport legislator, thank the Government for subsidising drivers so they don't have to cut their rents. Scrap corporate voting)」。

政府昨日公布為協助運輸業界應對當前經濟環境所帶來的經營壓力,向業界提供為期六個月的燃料補貼或一筆過補貼。包括為液化石油氣的士及公共小巴提供每升液化石油氣1.0元的折扣,以及發還每輛柴油公共小巴三分之一的實際柴油支出,為期六個月。

另外,亦發還五間專營巴士公司及22條專營和持牌渡輪服務三分之一的實際燃料支出,為期六個月。

載通(0062)現報20.75元,升0.97%。新創建(0659)現升0.34%,報11.8元。

