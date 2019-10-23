單以用廣東話設定鬧鐘時間為例，原來就有5000多種講法。Google助理廣東話版本完成指令之後，還會以合成語音（女聲）回應，非常有交帶。（薛偉傑攝）

丁樂恩和歐陽偉豪（Ben Sir）即場示範使用Google助理廣東話版本來自拍。只需說「自拍一張」，Android手機就會開啟相機，自動倒數幾秒進行自拍。（Google提供相片）

圖1：Google宣佈，由今日凌晨起，Google助理的廣東話版本將會陸續推出，支援Android 5.0以上版本以及iOS 10.0或以上版本的智能手機。圖為Google香港營銷主管丁樂恩（左四）昨日與多間合作公司的代表及語言學家歐陽偉豪（Ben Sir）（右四）合照。（Google提供相片）

Google昨日宣佈，由今日凌晨起，其「語音助手」Google助理（Google Assistant）的廣東話版本將會陸續推出，適用於Android 5.0以上版本以及iOS 10.0或以上版本的智能手機。用戶今後大可以用廣東話對智能手機進行人性化的操控，雖然「智能音箱」的支援還要稍後一點，但對於全球數千萬說廣東話的人士來說，仍然是個好消息。

Google香港營銷主管丁樂恩表示，Google助理自2016年9月開始推出英文版之後，至今已推出了30多個語言的版本，可以在全球超過10億部Android裝置上使用。而這次為了推出Google助理的廣東話版本，Google在全球多個地區的分公司都有合作開發。丁樂恩聲言，Google助理的廣東話版本的開發工程比一般人想像中更加複雜。

單以用廣東話設定鬧鐘時間為例，原來就有5000多種講法。所以，Google助理除了預先知道多種講法之外，還要具備人工智能技術當中的機器學習技術。

而由於Google助理和Android裝置原有的多個Google功能結合，包括：搜尋、地圖、翻譯、YouTube、日曆、Gmail、相機、相簿等，將可以協助用戶更簡單地完成日常生活的大小事務。

例如，用戶簡單的說一句「唔該校鬧鐘，聽朝7點鐘叫我起身」，便可以設定鬧鐘時間。亦可以說「提醒我星期五夜晚8點要返學」，來設定提醒進修時間。

說句「自拍一張」，Android裝置又會開啟相機，自動倒數幾秒進行自拍。若用戶之前去過日本旅行，只要說「顯示我喺日本影嘅相」，Android裝置又會照辦。說罷，丁樂恩還和語言學家歐陽偉豪博士（Ben Sir），即場以Android手機示範使用Google助理廣東話版本進行自拍。

獲音樂串流及飲食平台支援

此外，Google昨日還找來好幾間合作公司撐場，宣佈它們的部分服務已支援Google助理的廣東話版本，包括：MOOV、KKBOX、OpenRice、THE GULU、八達通和csl.等。

即是說，用戶今後可以直接用廣東話呼叫Google助理在MOOV和KKBOX上播歌，在OpenRice和THE GULU上查詢餐廳或訂枱，以及查詢八達通的餘額或者csl.月費計劃的數據剩餘量等。

丁樂恩又強調，Google並非只和大公司合作。若有初創公司的產品或服務也有意和Google助理的廣東話版本整合，可以詳細查閱Actions on Google（AOG）這個開發平台（https://developers.google.com/assistant）。

而長期研究廣東話的Ben Sir則發揮他的搞笑本色說：「Google作為一間跨國公司，居然夠膽死保育廣東話！現在本地人保育廣東話的力度，也未必有這麼大。」他認為，對於全球大約6000萬說廣東話的人口來說，這實在是好事。

Ben Sir又覺得，對某些長者來說，要他們大量使用手指來操作智能手機，畢竟有些不便。若能教曉他們在日常生活中使用Google助理的廣東話版本，例如設定提醒吃藥時間等，確實較為簡便。

但對於Google助理廣東話版本的語音辨識準確率，丁樂恩表示，暫時未能提供這個數據。而Ben Sir則表示，香港人日常使用的廣東話其實非常複雜，包括：有九聲之分、有虛字、中英夾雜，同一個意思可以有多種講法，而同一個字眼又可以有多個意思，還有不斷湧現的潮語以及不斷演變的意思等。他笑言，單是「執一劑」這個字眼，就有3個意思（執藥、打一身、性行為）。要程式判斷用戶那時其實想表達那個意思，絕不容易。

所以他認為，沒可能等到完美才推出，只要Google助理廣東話版本達到一定的準確率，以及具備人工智能的學習功能，實可以一面推出、一面改進。但當然，它將來如何應付廣東話不斷湧現的潮語以及不斷演變的意思，或許會有一些挑戰。

丁樂恩亦承認，Google助理的廣東話版本現時還只能在Android和iOS的智能手機上使用（iOS裝置需下載安裝其應用程式），「智能音箱」和其他智能家居設備要再遲一些才可以應用。但當Google助理廣東話版本支援後兩者時，已購入市場現有產品的用戶亦可以享用有關改進。

文：薛偉傑

其他報道：

【公司動向】浙商銀行A股發行價每股4.94元人幣

貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：明年不再來

【港股開市】傳換特首 恒指低開14點 港鐵升1%

【A股開市】三大指數個別發展 人行開展2000億人幣逆回購操作

【季度數據】環球醫療首9個月溢利增22.7%

【開市焦點】港股ADR跌150點 傳北京擬換特首 留意反修例相關股

優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出

【歐美戰報】美債息轉跌、科技股拖累 道指跌39點 曾升119點