傳北京會替換特首，港股今早低開14點或0.06%，跌幅少過ADR，恒指開市報26771點，成交金額13億元；國指今早低開26點或0.26%，報10500點。

創科實業（0669）升1.72%，報59元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌1.49%，報105.6元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.16%，報61.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；騰訊（0700）跌0.85%，報324.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。

英國《金融時報》引述知情人士報道稱，中國政府正在起草替換(replace)行政長官林鄭月娥的計劃。中國官員希望局勢在做出最終決定之前穩定下來，他們不想被視為屈服於暴力。如果習近平決定實施該計劃，林鄭月娥將在明年3月前被替換。反修例相關股方面，港鐵（0066）今日封站時間延遲1小時至晚上11點，開市升1.02%，報44.5元。地產股方面，新世界發展（0017）升1.09%，報11.1元；長實集團（1113）跌0.37%，報53.5元；恒地（0012）升0.79%，報38.15元；新地（0016）升0.95%，報116.5元；信置（0083）跌0%，報12.3元。商場股領展（0823）升0.24%，報84.2元；九龍倉置業（1997）跌0.56%，報44.65元。

被指在支持修例的活動中，與「福建幫」有關，因而有多間門店被破壞的優品360（2360）據悉，集團旗下已有數間門店關門，或計劃在滿約後不續租，包括銅鑼灣軒尼詩道及渣甸街兩間店舖。開市報1.94元，無升跌。

中國生物製藥（1177）公佈，集團大股東兼首席執行長謝炳及執行董事兼副主席鄭翔玲夫婦，落實於昨日以餽贈形式，分別向兒子謝承潤無償轉贈4.5億股及22.5億股，分別相當於該集團3.57%及17.88%權益，合共佔該集團21.45%股權，使其一躍成為最大股東。開市報11.22元，升1.6%。

中國商務部指出，美國商務部稱將自10月31日起對中國3000億美元加徵關稅清單產品啟動排除程序。而美國總統特朗普重申，和中國貿易協議的第一階段推進非常順利，「有機會」年底前取消部分關稅。貿易相關股方面，萬洲（0288）升0.64%，報7.82元；申洲國際跌1.49%；創科實業升1.72%；瑞聲（2018）升0.21%，報48.8元；舜宇（2382）升0.43%，報116.2元。

L’Occitane（0973）公布上半年撇除外幣換算影響的整體同店升1.7%，當中本港同店要跌19%、日本跌0.3%、美國跌4%、英國升2.7%、中國升5.7%。開市報16.36元，升2.6%。

中國鐵建（1186）公布，今年首三季新簽合同金額1.12萬億元人民幣，按年增長25.07%。單計第第三季，新簽合同額錄3965.37億元人民幣，按年升40.3%。開市報8.89元，升2.3%。

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