美股道指先升後跌，三大指數跌幅屆乎0.15%至0.72%，港股ADR亦下跌150點或0.57%，報26635點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.32%，折合報326.63元；匯控（0005）升0.16%，折合報61.5元；建行（0939）1.66跌%，折合報6.2元。

今日焦點股份可留意：

英國《金融時報》引述知情人士報道稱，中國政府正在起草替換(replace)特首林鄭月娥的計劃。報道指，中國官員希望局勢在做出最終決定之前穩定下來，他們不想被視為屈服於暴力。如果習近平決定實施該計劃，林鄭月娥將在明年3月前被替換。傳接任的熱門人選包括陳德霖、唐英年，而陳茂波、陳智思則被視為與現政府關係太過密切。留意反修例相關股。

被指在支持修例的活動中，與「福建幫」有關而有多間門店被破壞的優品360（2360）據悉，集團旗下已有數間門店關門，或計劃在滿約後不續租，包括銅鑼灣軒尼詩道及渣甸街兩間店舖。

中國生物製藥（1177）公佈，集團大股東兼首席執行長謝炳及執行董事兼副主席鄭翔玲夫婦，落實於昨日以餽贈形式，分別向兒子謝承潤無償轉贈4.5億股及22.5億股，分別相當於該集團3.57%及17.88%權益，合共佔該集團21.45%股權，使其一躍成為最大股東。

中國商務部指出，美國商務部稱將自10月31日起對中國3000億美元加徵關稅清單產品啟動排除程序。而美國總統特朗普重申，和中國貿易協議的第一階段推進非常順利，「有機會」年底前取消部分關稅。留意貿易相關股。

L’Occitane（0973）公布上半年撇除外幣換算影響的整體同店升1.7%，當中本港同店要跌19%、日本跌0.3%、美國跌4%、英國升2.7%、中國升5.7%。

中國鐵建（1186）公布，今年首三季新簽合同金額1.12萬億元(人民幣‧下同)，按年增長25.07%。單計第第三季，新簽合同額錄3965.37億元，按年升40.3%。

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