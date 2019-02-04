美國總統特朗普重申，和中國貿易協議的第一階段推進非常順利，「有機會」年底前取消部分關稅。美股高開22點後，最多升119點，不過受到英國首相快速通過脫歐法案的動議被否決，美債息由升轉跌，加上針對Facebook的反壟斷調查擴大，拖累Facebook及其他科技股的表現，道指由升轉跌最多45點。

道瓊斯工業平均指數收跌39點，跌幅0.15%，報26788點。標普500指數收跌10點，跌幅0.36%，報2995點。納斯達克綜合指數收跌58點，或0.72%，報8104點。

Travelers 跌8.29%，報130.15美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低79點，而波音升1.79%，報337元，貢獻道指40點。

科技股方面，蘋果收市報239.96元，跌0.22%，谷歌母公司Alphabet收市報1241.2元，跌0.24%，亞馬遜收市報1765.73元，跌1.11%，Facebook收市報182.34元，跌3.91%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.1%，報394點。德國DAX指數收漲0.06%，報12754點；法國CAC 40指數漲0.17%，報5657點；英國富時100指數收漲0.69%，報7212點。