中國生物製藥（1177）公佈，集團大股東兼首席執行長謝炳及執行董事兼副主席鄭翔玲夫婦，落實於昨日以餽贈形式，分別向兒子謝承潤無償轉贈4.5億股及22.5億股，分別相當於該集團3.57%及17.88%權益，合共佔該集團21.45%股權，使其一躍成為最大股東。按昨日該股收市價11.04元計，謝承潤獲餽贈的股份市值高達298.1億元。

目前謝承潤並沒有在中國生物製藥任職，反而他的胞姊謝其潤，則出任主席兼執行董事，她持股12.05%。待謝炳夫婦完成餽贈後，謝炳及鄭翔玲的持股量，分別由原先的14.57%及22.5%，降至11%及4.62%。謝炳夫婦及謝其潤的持股，連同謝承潤最新獲得的股份，一家合共持股約49%。

謝承潤表示，在被動參與媒體或其他單位編制的富豪榜或財富排名時，將儘量避免以個人名義參與，而會建議以謝炳家族名義參與。集團強調，是次股份轉讓，乃主要股東為了完善家族財富的管理與承傳，將不會對業務造成任何重大影響。謝承潤將長線持股，而謝炳會留任董事及董事長。

泰國正大集團的謝氏家族赫赫有名，傳到謝承潤已是第四代。謝承潤是一名90後，畢業於賓夕法尼亞大學沃頓商學院，現時為內地人才招聘網站「獵聘網」的北美CEO。謝其潤現年27歲，她早在2015年已獲委任為中生製藥主席，她同時是正大天晴董事及北京泰德副董事長，