數碼港於10月及11月份，與數碼通（0315）、國泰航空（0293）、康宏（1019）及香港科技大學，分別合辦多項黑客馬拉松(Hackathon)活動，讓年輕人及初創企業，設計應用於智慧生活、航空及金融業的創新科技方案，一方面發掘及培育有潛質的科技人才，同時推動企業數碼轉型，提升競爭力。

數碼港公眾使命總監陳思源表示，傳統企業面對瞬息萬變的市場環境及客戶需求，在經營上可能出現各種痛點，窒礙企業成長；年輕創業家有各種天馬行空的商業念頭，同時掌握先進科技，卻礙於對行業運作了解有限，要設計出切合行業實際需要的方案並不容易。數碼港舉辦多項Hackathon，旨在成為兩者的橋樑，結合雙方優勢，為年輕人提供科技創業的空間，同時推動企業數碼轉型。

於本月26及27日在數碼港舉行的SmarTone Hackathon程式設計馬拉松比賽，以「5G及智慧城市」為題，歡迎本地及海外科技人才及初創企業參加，設計出一體化和具持續性的「智慧生活」應用。勝出隊伍可獲獎品獎金總值超過12萬元，並有機會獲得新鴻基地產（0016）及其附屬公司的投資與實習機會。

國泰航空24小時Hackathon 2019 將於下月9及10日舉行，是全港唯一與航空業相關的黑客馬拉松，參賽者需在限時內創造提升乘客旅程的體驗。首三名的隊伍將會獲得機票和亞洲萬里通飛行里數等奬勵。

由康宏及數碼港一同舉辦的FINSPIRE Hackathon針對金融科技範疇，冠軍隊伍除可獲得5萬元及到英國參觀金融科技公司外，還能參加為期12 個星期的指導計劃。