香港越來越多生物科技來港上市，在港跟進醫藥兼香港醫藥創新協會常務會董兼亨亞醫療行政總裁唐卓豐今午出席復星恒利的圓卓論壇後表示，現時香港市場上市的生物科技公司多在上市後短時間內，如在上市後首18個月大上大落，較注重投資者退出（exit），亦較少熟悉行業的投資者參與，要靠主要投資人（Anchor Investor）支持及大基金支持。他認為，若要發展好香港的生物科技股市場，不能純只看exit。

另一出席論壇的TZ Healthcare Management Ltd創始人鄭則崇則稱，有別於香港市場注重退出，新加坡市場方面則較注重成長（growth），發展方向不同。唐卓豐稱，香港的生物科技市場若要發展更好，不應只顧注重exit。他稱，他們在投資時，會注重管理層是否對所屬領域熟悉、董事會、信用、營運上是否有好的紀錄，繼而才進一步留意管理團隊、執行能力及公司方向，因此在物色投資項目時，會循人、事、錢三方面去逐步分析。在眾多因素中，他認為，資金是最容易解決的。

唐卓豐認為，香港算得上的生物科技公司只有2至3間，缺乏本地公司，市場上亦主要以內地公司為主，幸而香港市場在監管方面做好把關。同時因為在港上市的生物科技公司大部份沒有盈利，並屬早期公司，因此需要留意該等公司進入下一階段投資時，是否有另一管理團隊接手管理。

此外，出席同一論壇的GT Healthcare Capital合伙人Alan Au，在給予生物科技公司估值時，他們會注重，能否將最好的技術帶到內地市場，及評估能否在渠道上、配合臨床研究、藥物落地時間方面，作一籃子考慮。

記者：陳偉燊

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