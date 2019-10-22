L’Occitane（歐舒丹，0973）公布上半年撇除外幣換算影響的整體同店升1.7%，當中本港同店要跌19%、日本跌0.3%、美國跌4%、英國升2.7%、中國升5.7%。

集團上半年銷售淨額按固定匯率計算增長19%，按報告匯率計則增長22.1%﹔單計第二季銷售淨額，按固定匯率計算增長21.7%，按報告匯率計算增長25.5%。

集團第二季全線品牌錄增長，L’OccitaneenProvence、LimeLife、其他品牌及ELEMIS分別增長7.2%、5.2%、10.1%及逾30%。

同時，集團第二季度按當地貨幣計算的所有地區均實現增長，總體銷售淨額為3.75億歐元，按固定匯率計算增長21.7%，按報告匯率計算增長25.5%。

當中集團第二季本港銷售淨額為3443.7萬歐元，按固定匯率計算增長6.3%，按報告匯率計算增長11.9%。

英國增幅最勁，第二季銷售淨額為4092.2萬歐元，按固定匯率計算增長220.1%，按報告匯率計算增長217.4%﹔其次增長最勁的為美國及中國，美國第二季銷售淨額為6553.5萬歐元，按固定匯率計算增長33.7%，按報告匯率計算增長40.2%﹔中國第二季銷售淨額4092.2萬歐元，按固定匯率計算增長17%，按報告匯率計算增長18.6%﹔日本第二季銷售淨額則錄5302.7萬歐元，按固定匯率計算增長2.4%，按報告匯率計算增長11.4%。

上半年銷售淨額方面，英國、美國、香港、日本、中國分別為7681萬歐元、1.34億歐元、5829.8萬歐元、1.07億歐元及7665.3萬歐元，按固定匯率計算的增長分別達234.7%、26%、跌5.6%、4.2%、12.7%。

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