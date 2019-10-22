金融產品配對平台GoBear今發布「財務健康指數」，據調查研究顯示，以退休計劃為儲蓄目標的港人達52%，但開始實行退休計劃平均年齡則為42.3歲，錯失潛在20年的退休儲蓄高達217萬港元，反映港人在退休理財上的計劃與實際行為出現偏差。

是次調查是由GoBear委託獨立市場研究機構，於8月至9月透過網上問卷進行調查，並按平均比例分別抽取4個亞洲市場包括香港、新加坡﹑印尼及泰國，各地約1000名的18-65歲人士，當中包括學生、專業人士等。

GoBear香港董事總經理謝敏兒表示，認為港人應在逾20多歲時開始計劃，數據反映本港財務管理教育尚未普及，期望政府能大力投放資源，帶頭推動港人提早認識理財規劃管理。她指出，調查顯示港人對於金融產品普遍具有一定認識，但認為本地投資產品選擇不足，如未能像印尼般多元化能選擇不同債券等，但整體而言，香港「財務健康指數」獲64分，僅次於新加坡排名第二。

調查又發現，以應急資金為儲蓄目標的港人有47%；以旅遊及購買物業為目標的分別有41%及35%，當中18至25歲年輕人分別佔超過五成半及四成六。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，基於香港居住環境狹窄，工作時間長及法定假期少等因素，港人視旅遊為生活重要一環，加上平均起薪點較其他國家低，較難實踐退休計劃，建議政府應從小學起便加強教育港人理財概念，讓港人提早就退休做充足準備。

另鑑於經濟下行及反修例衝突久未平息，GoBear市場拓展總監張必煬表示，自7月至9月底止，GoBear平台用戶就私人貸款查詢數字上升5至6%；離岸戶口查詢數目亦見增多，尤其是就開設美元戶口包括美元定存與投資戶口的數字，由以往幾乎無人問津，增加近1至2倍。

記者：溫藹紅

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