【香港數據】9月CPI回落 降幅較預期大
文章日期：2019年10月22日 16:56
政府統計處公布，9月份消費物價指數(CPI)按年升3.2%，低過市場預期的上升3.3%，亦較8月份的3.5%低。政府指，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數（即基本通脹率）按年升3.2%，較8月份的3.4%低。
政府指，CPI升幅放緩，主要是受去年同期上調公營房屋租金的影響消失和新鮮蔬菜價格下跌所致。雖然食品通脹因為豬肉價格高昂而維持高企，但消費物價指數其他主要組成項目的價格壓力仍然大致溫和。
價格在9月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升13.1%）、住屋（上升3.2%）、雜項物品（上升3.2%）、雜項服務（上升2.6%）、外出用膳（上升2.1%）和交通（上升2.1%）。而錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌5.6%）、衣履（下跌1.8%）、耐用物品（下跌1.7%）和煙酒（下跌0.9%）。
政府發言人又指，展望將來，隨着本地經濟狀況欠佳及進口通脹進一步緩和，整體價格壓力應維持受控。不過，受新鮮豬肉供應情況的影響，通脹率可能在短期內仍然會略為高企。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。
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