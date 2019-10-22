港股午後變化不大，今早早市已見全日高低位。恒指今早隨外圍高開88點後，最低跌27點，最高則升118點，市場觀望中美貿易談判前景。恒指收市升60點或0.23%，報26786點，成交金額751億元；國指跌16點或0.16%，報10526點。

瑞聲（2018）升5.75%，收報48.7元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌7.88%，收報33.3元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。騰訊（0700）升0.86%，收報327.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點。

蘋果相關股今日炒上，市場憧憬蘋果將在明年發售iPhone SE2，加上中金預計Phone 11高景氣有望延續，明年5G新機亦值得期待，以及印度組裝蘋果iPhone XR當地開售，刺激蘋果供應商炒上。另一手機設備股舜宇（2382）則跌0.09%，收報115.7元。

潤地今早公布折讓6.9%，以每股33.65元配股，半日已跌穿配股價，亦全日拖累其他內房地產股，碧桂園（2007）跌0.93%，收報10.66元；中海外（0688）跌1.13%，收報26.3元。

公布第三季業績的聯通（0762）、中移動（0941），股價下挫，聯通跌3.84%，收報8.02元；中移動跌1.06%，收報65.65元。

Bernstein上調10月澳門博彩收入預測，而摩通亦建議增持澳門博彩股。金沙中國（1928）升2.6%，收報37.55元；銀娛（0027）升2.47%，收報51.85元。

市傳收市後財政司司長陳茂波會公布機票及酒店資助措施，國泰（0293）、香格里拉（0069）曾升最多4.4%及6.2%，收市國泰升1.8%，報10.08元；香格里拉則升4.3%；報7.86元。

51信用卡（2051）午後復牌，股價曾彈三成，收市仍升12.9%，報2元。公告指，留意到網絡上流傳有關集團泄漏個人資料以及非法盜取個人資料的傳言。51信用卡澄清，所有個人信息收集均有合法用戶授權，並不存在未經用戶授權非法盜取訊息的情況。

英記茶莊（8241）發盈警，料截至9月底的上半年產生淨虧損約600萬元，不過，收市可升8.2%，報0.209元。

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