美國銀行宣布，即日起美國銀行將成為原美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）業務的主品牌，未來將不再使用美銀美林之品牌。

美國銀行早在今年2月宣佈更新品牌定位，集團稱，更新旨在更好地體現美國銀行以統一的品牌，通過旗下所有業務領域，竭誠為全球企業和社區服務的理念和目標。

即日起美國銀行將成為原美銀美林業務的主品牌，包括全球市場、投資銀行和資本市場等業務；而美銀證券（BofA Securities）主要代表美國銀行的機構經紀交易業務。美銀美林全球研究部（BofA Merrill Lynch Global Research）稍後將過渡為新品牌。

美國銀行在2009年1月收購美林證券（Merrill Lynch）後，一直使用美銀美林的品牌。美林證券成立於1914年，由Charles Edward Merrill 及 Edmund C. Lynch創辦，因此合稱為Merrill Lynch。該行在金融海嘯後陷入困境，最後被美銀收購。

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