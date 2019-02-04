【有片：選股王】瑞聲有機會上破50元 ASM太平洋可趁低吸納
文章日期：2019年10月22日 13:12
恒指高開後最多升118點、高見26844點回落，曾倒跌，半日收報26765點，升40點或0.15%；國指跌0.21%。大市半日成交436億元。
華潤置地（1109）配售集資67億元，股價急挫7%，連帶其他內房股亦受壓；龍湖（0960）跌近半成。科網股有回吐，眾安（6060）美團（3690）跌逾半成。包裝食品、醫藥亦有沽壓。汽車股做好，吉利（0175）、華晨（1114）升逾3%，濠賭、出口股如創科（0669）、敏華（1999）等做好。
iPhone銷售理想，相關概念股受到追捧，瑞聲（2018）初步向上突破，升穿48元阻力，甚至逼近50元水平，可以留意。相比其他電子部件股如丘鈦（1478）今年來倍升，舜宇（2382）升逾六成，瑞聲升幅不足一成，仍有追落後空間。走勢上，瑞聲初步向上突破，後市有機會上破50元，上試52至54元密集交易區，短線以低收20天線約44元先行離場。至於中線強勢的ASM太平洋（0522），昨天曾經回落100元以下，可以趁低吸納，短線低收50天線約96元止蝕。
劉思明