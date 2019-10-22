大型裝備製造商三一國際（0631）公布今年首三季業績，期內純利7.89億元，按年增54.4%；收入則升29.2%至43.56億元；毛利升43.5%至13.32億元。

三一國際半日報3.81元，升0.26%。公司指，營業額及盈利大幅提升，主要由於公司加大研發投入，多項新產品投入市場，帶來新的利潤增長，其中SKT90S寬體車銷售增長帶動礦用車輛銷售按年增約3倍。此外，公司積極開拓海外市場，煤機產品、礦用車輛及小型港口設備國際銷售大幅增長，從而帶動收入大幅增加。

另外，公司通過提升智能製造水平、優化產品設計及工藝流程等措施，控制成本，使產品毛利率按年有所提升；同時深入推進數字化轉型升級，提升內部運營效率，不含研發費用的管理費率持續下降。

公司第三季純利2.37億元，按年增55.3%；收入13.13億元，年增12.9%。

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