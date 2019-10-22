美國或取消12月對華加徵關稅的計劃，港股今早隨外圍高開88點後，曾倒跌27點，最多升118點，半日收市升40點或0.15%，報26765點，成交金額436億元；國指跌21點或0.21%，報10521點。

瑞聲（2018）升5.32%，收報48.5元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌7.05%，收報33.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。建行（0939）升0.8%，收報6.32元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點。

憧憬蘋果將在明年發售iPhone SE2，加上中金預計Phone 11高景氣有望延續，明年5G新機亦值得期待，以及印度組裝蘋果iPhone XR當地開售，蘋果供應商瑞聲向上，跑贏另一手機設備股舜宇（2382），舜宇半日升0.09%，收報115.9元。

潤地今早公布折讓6.9%，以每股33.65元配股，不過半日跌穿配股價之餘，亦拖累其他內房地產股，碧桂園（2007）跌1.49%，收報10.6元；中海外（0688）跌1.88%，收報26.1元。

公布第三季業績的聯通（0762）、中移動（0941），股價下挫，聯通跌3.72%，收報8.03元；中移動跌1.43%，收報65.4元。大和認為中移動股價具吸引力，維持「買入」評級。

Bernstein上調10月澳門博彩收入預測，而摩通亦建議增持澳門博彩股。金沙中國（1928）升2.87%，收報37.65元；銀娛（0027）升1.98%，收報51.6元。

反修例相關股方面，港鐵（0066）無升跌，收報44.1元；商場股領展（0823）升0.66%，收報84.05元；九龍倉置業（1997）升0.9%，收報45.05元；地產股方面，恒地（0012）跌0.4%，收報37.75元；新地（0016）跌0.26%，收報115元；新世界發展（0017）升0.18%，收報10.96元；長實集團（1113）跌0.56%，收報53.25元；信置（0083）升0.82%，收報12.24元。

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