憧憬中美貿易協議於下月簽署，港股今早隨外圍高開88點或0.33%，報26813點，成交金額85億元；國指今早高開30點或0.29%，報10573點。

吉利（0175）升2.49%，報13.98元，是升幅最大的藍籌，配股的潤地（1109）跌6.92%，報33.65元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。友邦（1299）升0.6%，報75.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點。

潤地今早公布，以先舊後新方式，按每股33.65元，較前收市價36.15元折讓約6.9%，向第三方配售2億股(佔經發生股本約2.8%)，集資淨額約67.2億元。

中電（0002）公布，今年首九個月，香港售電量為265.77億度，同比升1.8%，其中住宅客戶售電量增加0.7%。派發今年第三期中期股息每股0.63元。中電升0.19%，報80元。

連鎖補習社遵理母企精英匯（1775）公布全年業績，截至今年7月底止，集團錄得純利1192.8萬元，按年跌54%，每股基本盈利2.69仙，末期股息每股1.0仙，另派特別股息每股2仙。開市報0.48元，無升跌。

聯通（0762）、中移動（0941）齊齊公布首三季表現，投行富瑞指，聯通和中移動利潤遜預期，不過預計第四季將見復甦。

聯通公布，首三季整體服務收入為1985.32億元人民幣(下同)，按年下降0.7%，跌幅較今年上半年的跌1.1%有所緩和。EBITDA為731.45億元，按年上升10.4%。權益持有者應佔盈利為98.23億元，按年上升11.9%。聯通無升跌，報8.34元。

中移動公布，首三季營運收入為5,667億元，按年下降0.2%；其中，通信服務收入為5,130億元，按年下降1.0%。EBITDA為2,255億元，按年增長5.3%，股東應佔利潤為818億元，按年下降13.9%。EBITDA率由37.7%升至39.8%。開市跌0.83%，報65.8元。

昨晚元朗再有警民衝突，港鐵（0066）升0.11%，報44.15元。

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