【開市焦點】港股ADR升5點 留意潤地
文章日期：2019年10月22日 08:48
憧憬中美貿易協議，港股ADR亦隨美股向上，升5.6點或0.02%，報26731點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.33%，折合報325.86元；匯控（0005）升0.42%，折合報61.41元；建行（0939）跌0.25%，折合報6.25元。
今日焦點股份可留意：
潤地（1109）今早公布，以先舊後新方式，按每股33.65元，較前收市價36.15元折讓約6.9%，向第三方配售2億股(佔經發生股本約2.8%)，集資淨額約67.2億元。
中電（0002）公布，今年首九個月，香港售電量為265.77億度，同比升1.8%，其中住宅客戶售電量增加0.7%。派發今年第三期中期股息每股0.63元。
連鎖補習社遵理母企精英匯（1775）公布全年業績，截至今年7月底止，集團錄得純利1192.8萬元，按年跌54%，每股基本盈利2.69仙，末期股息每股1.0仙，另派特別股息每股2仙。
聯通（0762）公布，首三季整體服務收入為1985.32億元人民幣(下同)，按年下降0.7%，跌幅較今年上半年的跌1.1%有所緩和。EBITDA為731.45億元，按年上升10.4%。權益持有者應佔盈利為98.23億元，按年上升11.9%。
中移動（0941）公布，首三季營運收入為5,667億元，按年下降0.2%；其中，通信服務收入為5,130億元，按年下降1.0%。EBITDA為2,255億元，按年增長5.3%，股東應佔利潤為818億元，按年下降13.9%。EBITDA率由37.7%升至39.8%。
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