51信用卡（2051）公布，注意到昨日股價下跌，經查詢後，知悉公司於浙江杭州之辦事處接受中國相關政府部門上門調查。

此外，公司主席、行政總裁兼執行董事及控股股東孫海濤，執行董事及首席財務官趙軻及集團部分員工現亦正應有關政府部門的要求協助調查。需兩位董事協助之調查已暫時完結，兩位董事未被相關政府部門扣留。

公司目前還沒有收到相關政府部門發出與調查原因有關的正式文件，不知悉執行該調查背後之具體詳情。

同時又強調，業務營運及財務狀況保持正常健全，且資產並無被扣押或凍結。日常業務營運及管理由高級管理層團隊負責，董事會現時並不預期上述事宜將對集團之日常業務營運及財務狀況有任何重大不利影響。董事會將進一步評估此事對集團之影響。

通告未有提及復牌。公司昨日急挫後停牌。

杭州警方21日晚在微博公告，對該公司委托外包催收公司涉嫌尋釁滋事等犯罪行為開展調查。目前，案件還在進一步偵辦中初步調查發現，「51信用卡」委托外包催收公司冒充國家機關，採取恐嚇、滋擾等軟暴力手段催收債務的行為，涉嫌尋釁滋事等犯罪。

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