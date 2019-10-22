美國總特朗普表示「中國已經開始購買農產品，我想要更多」，又表示中國方面暗示有關初步貿易協議的談判正在推進，市場對下月在智利峰會上簽署協議的預期升高。而白宮經濟顧問庫德洛稱有可能取消12月份對中國加徵關稅的計劃。美股道指高開82點已成全日高位，最多曾全倒跌22點，但受上述消息影響而止跌回升。

道瓊斯工業平均指數收漲57點，升幅0.22%，報26827點。標普500指數收漲20點，升幅0.69%，報3006點。納斯達克綜合指數收漲73點，或0.91%，報8162點。

蘋果升1.73%，報240.51美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻27點，而波音跌3.7%，報331.06元，拖低道指87點。

科技股方面，蘋果收市報240.51元，升1.73%，谷歌母公司Alphabet收市報1244.28元，跌0.01%，亞馬遜收市報1785.66元，升1.6%，Facebook收市報189.76元，升2.1%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.61%，報394點。德國DAX指數收漲0.91%，報12747點；法國CAC 40指數漲0.22%，報5648點；英國富時100指數收漲0.19%，報7163點。