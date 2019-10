next

房地產行業的卓越服務基準正在演變之中,房地產數位廣告公司REA集團香港區總經理Kenneth Kent表示,隨著營運環境變化、數碼技術的廣泛應用和發展,加上社會的環保意識不斷增強,昔日的優質基準,未必再能滿足今天的市場需要。環保建築、綠色設計、可持續環境管理和房地產科技(Proptech)等都成為行業的新趨勢。

因應科技發展日益進步,市面上不同的科技應用方案,已在香港地產行業逐步滲入各個環節,形成所謂Proptech。由早年經網上查閱樓盤資訊開始,到後期有發展商使用區塊鏈科技改善及縮短買樓程序,甚至有發展商使用物聯網,幫助停車場通風系統減省電力開支,及運用無人航拍機,提升勘探新盤工程的效率,均見不同的科技,變身成為Proptech。

此外,REA集團品牌旗下的香港房地產網上平台專門提供香港及海外物業買賣及租賃樓盤資訊的多媒體平台Squarefoot.com.hk,於較早前進行「2019上半年香港房地產前景問卷調查」,結果顯示有10%受訪者有意於海外置業,當中以中國內地、台灣、日本、澳洲和加拿大等地區較受歡迎。Squarefoot.com.hk更於此前公佈「Squarefoot Best of the Best大獎2019」,新增最佳國際地產項目獎項。當中嘉華國際(0173)、永泰地產(0369)憑旗下多個項目而獲最佳本地地產項目的分類獎項。

