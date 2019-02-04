亞太區最大物流地產平台ESR Cayman（1821） 招股，擬發行6.5368億股，5.3%為公開發售，招股價介乎每股16.2元至17.4元，每手200股，入場費約3515.1元，明日起至10月25日公開發售，料下月1日於港交所掛牌，若以中間價每股16.8元計，集資額約110億元。德意志證券亞洲及中信里昂為上市的聯席保薦人。

公司去年的純利約為2.13億美元（約16.7億港元），收益達2.54億美元（約19.92億港元），而截止今年6月底，公司的資產管理規模為202億美元(約1584億港元）。內地電商京東亦是其股東之一，持有8.7%股權，而公司預計2018至2023年間亞太區電商物流收益將以複合年增長率15.1%增加至2500億美元。

此次發行引入加拿大養老基金公司OMERS作為基石投資者認購價值45.91億元股份。

公司主席Jeffrey Perlman指，現時是上市的最好時機，而中美貿易戰對公司影響不大，公司主要客戶多是依賴當地的消費，而電商業務未來佢會有強勁增長，同時公司在某些新興市場如越南等地發展有優勢，因此看好亞太區物流業前景。

是次上市集資款項將主要用於償還公司在2016年11月發行的韓亞票據，及贖回2016年12月發行而未兌換為普通股的C類優先股，餘下款項將用於開發物流物業。

記者：葉子晴

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