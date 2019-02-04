小家電品牌JS環球生活（1691）將在港上市，明起招股，定價每股5.55元至7.25元，每手500股，入場費為3661.53元。JS環球生活總計發行5億股，其中國際配售佔90%，香港公開發售佔10%。以中位數計算，未行使超額配股權情況下，公司可集資29.6億元。

JS環球生活於內地市場以九陽品牌為主，為人熟知的有豆漿機、破壁機等廚房家電。JS於2017年收購美國家電品牌SharkNinja，後者吸塵器市場份額於美國排名第一。近年公司來自SharkNinja的收入逐步上升，去年更超越自身牌子九陽，佔全年總收入55%，按年升近25個百分點。

JS業務橫跨中美，旗下的如吸塵器等家電出口亦受中美貿易戰關稅威脅。招股書顯示，JS環球生活去年全年因美國關稅而產生的開支為700萬美元（約5490萬元），而今年上半年額外關稅支出則已高達1010萬美元（約7921萬元）。招股書計算，倘若去年已實施25%額外關稅，JS全年就吸塵器及空氣炸鍋的額外關稅開支將大增15倍。

不過公司上半年表現暫未受到關稅影響，截至今年6月30日，溢利按年增6.3%至2900萬美元（約2.27億元）。JS環球生活公司全球總裁兼SharkNinja總裁Mark Barrocas表示，現時公司旗下所有吸塵器類產品包括掃地機器人，須繳納25%關稅；空氣炸鍋關稅亦為25%，其餘廚房家電則為15%。他指出，其中部分額外關稅是於今年9月初開始生效，部分料將於12月生效。他表示，公司現時正將部分產品生產線轉移出中國，以應對升高的關稅，此外因公司以美元結算，相信人民幣貶值對公司有一定積極影響。

此前收購SharkNinja為JS環球生活帶來約8.51億美元（約66.7億元）的未償還銀行貸款。此次公開招股的集資額，預期將有50%用於償還相關定期貸款。此外20%將用於研發新產品以及整合開發供應鏈，20%將用於全球市場開發以及提升品牌知名度，10%將用於營運資金及一般公司用途。

記者：馬迪帆

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