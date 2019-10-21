豐盛服務收購母企物管 或進軍大灣區
文章日期：2019年10月21日 18:09
豐盛服務（0331）上周公布以7.049億元向母公司豐盛創建收購物業管理公司富城、僑樂，集團早於去年初已向母公司豐盛創建收購洗衣業務。問到收購的物管業務發展成熟，如何帶來增長時，副主席林煒瀚指出，由於他們機電服務亦有在大中華地區發展，未來或以豐盛服務的名義於包括大灣區、廣東省等地熟悉的港商、發展商提供服務。同時，亦不會排除在收購項目後，再進一步收購壯大公司。
至於會否向母企一年一買，林煒瀚強調，集團是一間綜合性服務公司，每日均研究不同公司，包括與不同公司接洽或由公司主動研究。但目前首要是將新收購融入公司，收購後整體員工可達至1.3萬人，相信收購業務將與核心業務起到協同效應，人手可靈活運用，故不會裁員，反而有可能要增聘人手。目前富城、僑樂管理13萬個住宅單位、360萬平方米商業面積、5萬個停車位。
問到今次收購的付款方式包括透過為期兩年，港元拆息加0.6厘的年利率銀行貸款安排當中5.64億元現金代價，另外1.409億元則發行4367.5萬股可轉換優先股支付。公司執董李國邦及首席執行官潘樂祺解釋指，主要因公司近年入標不少巨型項目，包括了啟德體育園等，故想保留較多現金為新合約作準備。同時，母企願以可轉換優先股支付，亦反映其看好公司及行業前景，希望公司壯大。
問到近期的社會運動可有影響現有業務，管理層承認，近日發生的社會運動影響與旅遊業有關的酒店、洗衣業務，惟收入佔比不大，相信無太大影響。
林煒瀚又提到，以往收購洗衣業務後，由於業務增長及利潤、現金流穩定，有助增強派息，去年洗衣業務併表後的派息增加38%。豐盛服務（0331）今日微升1.53%，收報3.32元。
記者：方楚茵
其他報道：
【季度數據】聯通首三季EBITDA升10% ARPU40.6元
【港股收市】恒指窄幅波動收市升6點 成交額減少17% 中人壽升5%