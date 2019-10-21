銀通行政總裁蔡炳中今表示，料今年底前將有2至3間銀行推出「無卡」提款，用戶只需透過手機掃描QR code便可即時提款，目前與銀通合作的本地櫃員機共有大約2000部，冀明年中前所有其本地會員銀行（20間）均能完成櫃員機的軟件升級，全線「無卡」提款。

他續指，因無卡提款會利用手機指紋認證等方式以驗證提款人身份，將較以往實體卡安全，同時能縮短提款時間；為推動本地銀行業界的創新轉型，部份虛擬銀行亦有意與銀通就「無卡」提款合作，方便其客戶亦能使用銀通櫃員機作取款交易，現時仍在磋商階段。

另一方面，銀通擬於明年初正式推出一站式中小企網上貸款平台「Vtic」。他指出，目前平台只有貸方合作參與，即財務貸款公司與銀行，平台現已試行運作約3個星期，旨在為中小企尤其是飲食與零售業界提供各種貸款比較方案，以助紓緩中小企在資金周轉及融資困難等問題。

就銀通於今年初推出的香港首個API（應用程式介面）平台「JETCO APIX」，結合13家銀行及OpenRice、香港格價網和MoneyHero等參與。他又指，平台推出至今仍未就參與方作服務收費，目前會先以協助業界為主，或擬於明年再作相關研究，強調銀通冀助業界建立一個全面的生態系統，從而推動數碼轉型。

記者：溫藹紅

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