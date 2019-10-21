港股全日保持窄幅波動，低開4點後，最低跌61點，最多升98點，收市升6點或0.02%，報26725點，成交金額637億元，較上個交易日減少17%；國指升3點或0.03%，報10543點。

盈喜兼獲大行唱好，中人壽（2628）升5.01%，收報19.7元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；創科實業（0669）跌2.75%，收報56.6元，是跌幅最大的藍籌。人大修例擬新增「網絡保護」專章，騰訊（0700）跌1.87%，收報324.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

據報，已提請十三屆全國人大常委會審議的未成年人保護法將新增「網絡保護」專章，其中規定，對未成年人使用網絡遊戲實行時間管理。騰訊科技首席運營官任玉新表示，騰訊開發的所有遊戲都將配備防沉迷系統。

內地今日公佈的1年和5年期市場報價利率(LPR)持穩，市場預期貨幣政策保持克制，內銀股向上，工行（1398）升0.18%，收報5.43元；建行（0939）升0.16%，收報6.27元；交行（3328）升0.76%，收報5.32元；中行（3988）升0.32%，收報3.18元。

9月70個大中城市房價按年升8.4%，升幅為一年新低。內房股個別發展，地產股個別發展，恒地（0012）跌0.26%，收報37.9元；新地（0016）升0.17%，收報115.3元；新世界發展（0017）跌0.91%，收報10.94元；長實集團（1113）升0.28%，收報53.55元；信置（0083）升1%，收報12.14元。

美團（3690）將於下周一起讓北水買賣，加上富瑞升目標價至121元。美團最多曾升5%，高見97.4元，創上市新高。收市升4.3%，報96.75元。

將獲北水買賣的亦包括小米（1810），加上董事長雷軍在會上指出，明年小米要推出10款以上5G手機，小米收市升5%，報8.98元。

中人壽發盈喜，預計今年首三季盈利按年增長180%到200%。大摩指，高於該行及市場預期10%及30%，主要受投資帶動，維持「增持」評級，目標價45元；中金亦指，預計中人壽將在今年下半年和2020年保持領先同業的強勁增長，這將有助於扭轉市場對於公司高成長持續性的質疑，推動估值修復，維持「跑贏行業」評級，目標價28元。

反修例相關股，港鐵（0066）升0.34%，收報44.1元；領展（0823）升0.18%，收報83.5元；九龍倉置業（1997）升0.34%，收報44.65元。

李寧（2331）公布，以吊牌價計算，特許經銷商於2019年9月份舉辦之2020年第二季度訂貨會之李寧品牌產品訂單（不包括中國李寧及李寧YOUNG），按年錄得10%-20%低段增長。收市報26.85元，升0.56%。

51信用卡（2051）於午後停牌，待刊發內幕消息。停牌前跌34%，報1.77元。有報道指寫字樓遭警方搜查，CEO帶走協助調查。

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