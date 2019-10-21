內房股乘著九月銷售較預期好，板塊強勢持續，內房股禹洲地產（1628）首席財務官邱于賡透露，相信十月份合約銷售繼續亮麗，希望不少於90億元人民幣（下同），按去年十月份的63.01億元計算，增長近43%。集團主席林龍安及邱于賡均指，今年完成670億元目標不成問題，明年更要衝擊千億規模。

問到銷售持續強勢，邱于賡指，相信好環境能持續到明年，但集團將按銷售情況決定，若情況好，或「收一收（步）」。

談到板塊強勢，但估值低水，邱于賡表示，主要因為行業不受外資青睞，外資對中資、周期性及地產行業一直都較悲觀，故公司已在深圳設立投資者關係團隊，多進行路演，期望吸引一些中國基金投資，並將公司港股通佔比由4至5%，倍增到10%水平，增加股份流通量。

至於行業及政策方面，林龍安指，在住房不炒的前提下，已有舟山、南京、揚州等地放寬限購條件，料政策在第四季較寬鬆。融資方面，相信亦不會再像第三季般不批准發債，目前公司亦有在內地申請公司債，亦有其他境外融資渠道。

記者：方楚茵

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