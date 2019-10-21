李寧（2331）公布，以吊牌價計算，特許經銷商於2019年9月份舉辦之2020年第二季度訂貨會之李寧品牌產品訂單（不包括中國李寧及李寧YOUNG），按年錄得10%-20%低段增長。

同店銷售方面，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG），截至2019年9月30日止第三季度，整個平台之同店銷售按年錄得10%-20%高段增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道和批發（特許經銷商）渠道均錄得10%-20%低段增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為50%-60%中段。

零售表現方面，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得30%-40%低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得20%-30%高段增長，其中零售渠道錄得10%-20%中段增長及批發渠道錄得30%-40%中段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得50%-60%低段增長。

李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,564個，較上一季末淨增加142個，本年迄今淨增加220個。在淨增加的220個銷售點中，零售業務淨

減少163個，批發業務淨增加383個。

截至9月底，於中國，李寧 YOUNG 銷售點數量共計926個，較上一季末淨增加54個，本年迄今淨增加133個。

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