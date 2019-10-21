恒指今早窄幅波動，低開4點後，最多曾跌61點，其後轉升最多98點，半日收市升86點或0.32%，報26806點，成交金額350億元；國指升30點或0.28%，報10570點。

盈喜兼獲大行唱好，中人壽（2628）升5.22%，收報19.74元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.32%，收報56.85元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.33%，收報76.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；騰訊（0700）跌1.03%，收報327.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

內地今日公佈的1年和5年期市場報價利率(LPR)持穩，市場預期貨幣政策保持克制，內銀股向上，工行（1398）升0.37%，收報5.44元；建行（0939）升0.16%，收報6.27元；交行（3328）升0.95%，收報5.33元；中行（3988）升0.32%，收報3.18元。

9月70個大中城市房價按年升8.4%，升幅為一年新低。內房股個別發展，潤地（1109）升0.41%，收報36.35元；碧桂園（2007）跌0.18%，收報10.82元；中海外（0688）升1.72%，收報26.65元。

美團（3690）將於下周一起讓北水買賣，加上富瑞升目標價至121元。美團最多曾升4.69%，高見47.1元，創上市新高。半日收市升4.1%，報96.6元。

獲北水買賣的亦包括小米（1810），加上董事長雷軍在會上指出，明年小米要推出10款以上5G手機，小米半日升4.7%，報8.96元。

中人壽發盈喜，預計今年首三季盈利按年增長180%到200%。大摩指，高於該行及市場預期10%及30%，主要受投資帶動，維持「增持」評級，目標價45元；中金亦指，預計中人壽將在今年下半年和2020年保持領先同業的強勁增長，這將有助於扭轉市場對於公司高成長持續性的質疑，推動估值修復，維持「跑贏行業」評級，目標價28元。

反修例相關股，港鐵（0066）升0.46%，收報44.15元；領展（0823）升0.3%，收報83.6元；九龍倉置業（1997）升0.11%，收報44.55元。

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