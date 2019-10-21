港股隨外圍下跌，不過跌幅較少，恒指今早低開4點或0.02%，報26715點，成交金額18億元；國指今早低開10點或0.1%，報10530點。

中人壽（2628）升1.28%，報19元，是升幅最大的藍籌，神華（1088）跌1.15%，報15.52元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1%，報76.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；建行（0939）跌0.64%，報6.22元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

周末本港再有示威，港鐵（0066）再度封站，而今日亦是元朗「721襲擊」3個月，港鐵元朗站亦提早於下午2時關閉。港鐵開市跌0.46%，報43.75元；商場股領展（0823）升0.42%，報83.7元；九倉（1997）無升跌，報44.5元。本地地產股方面，新世界發展（0017）升1.27%，報11.18元；長實集團（1113）升0.09%，報53.45元；恒地（0012）跌0.26%，報37.9元；新地（0016）跌0.09%，報115元；信置（0083）跌0.67%，報11.94元。

中證監稱將推進註冊制等改革，暢通科技創新與資本市場對接渠道。騰訊（0700）跌0.42%，報329.6元；魯大師（3601）升0.7%，報6.35元。

北水於10月28日起可買賣小米（1810）及美團（3690），半新股百威亞太（1876）更將於下周一起讓北水買賣。小米開市報8.89元，升3.97%；美團開市報93.55元，升0.86%；百威亞太開市報30.5元，升1.16%。

小米董事長雷軍在會上指出，明年小米要推出10款以上5G手機。手機設備股方面，舜宇（2382）升0.84%，報119.8元，蘋果供應商瑞聲（2018）則無升跌，報45.75元。

人行行長易綱表示，中國將繼續推動金融業開放，包括取消外資金融機構的股比限制，為中外金融機構提供平等的競爭環境。內銀股方面，工行（1398）升0.37%，報5.44元；交行（3328）跌0.57%，報5.25元；中行（3988）無升跌，報3.17元；建行（0939）跌0.64%，報6.22元。

大昌行（1828）公布，股東中信泰富建議以每股3.7元的收購價，對大昌行進行私有化。以大昌行停牌前報2.69元計，收購溢價達37.6%。開市報3.42元，升27.1%。

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