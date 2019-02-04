內地第三季經濟增長差過預期，市場憂慮全球經濟放緩，拖累上周五美股表現，三大指數跌幅屆乎0.39%至0.96%，港股ADR亦跌132點或0.5%，報26586點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.31%，折合報326.65元；匯控（0005）跌0.25%，折合報60.75元；建行（0939）跌1.03%，折合報6.2元。

今日焦點股份可留意：

周末本港再有示威，港鐵（0066）再度封站，而今日亦是元朗「721襲擊」3個月，港鐵元朗站亦提早於下午2時關閉。留意港鐵及其他反例相關股。

中證監稱將推進註冊制等改革，暢通科技創新與資本市場對接渠道。留意科技股。

北水於10月28日起可買賣小米（1810）及美團（3690），半新股百威亞太（1876）更將於下周一起讓北水買賣。

小米董事長雷軍在會上指出，明年小米要推出10款以上5G手機。留意手機設備股。

人行行長易綱表示，中國將繼續推動金融業開放，包括取消外資金融機構的股比限制，為中外金融機構提供平等的競爭環境。留意內銀股。

大昌行（1828）公布，股東中信泰富建議以每股3.7元的收購價，對大昌行進行私有化。以大昌行停牌前報2.69元計，收購溢價達37.6%。